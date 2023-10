1. FC Magdeburg zum Pokalspiel wieder zu Holstein Kiel

Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals wieder gegen Liga-Konkurrent KSV Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Die Schützlinge von Trainer Christian Titz reisen demnach am 31. Oktober oder 1. November an die Förde. Zuletzt waren die Magdeburger zum Punktspiel am 20. August dort und gewannen mit 4:2. Im Pokal ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Clubs.

Insgesamt spielte der FCM bereits 19 Mal gegen Kiel in der 2. Bundesliga beziehungsweise 3. Liga. Die Bilanz spricht nicht unbedingt für die Sachsen-Anhalter. Erst sechsmal gingen sie als Sieger vom Platz, davon aber dreimal in Kiel. Siebenmal gewannen die Holsteiner.

Holstein Kiel ist kein Traumlos, sondern vielmehr erwartet uns eine schwierige Aufgabe bei einem Spitzenteam der 2. Liga. Das haben wir bereits in dieser Saison beim Zweitligaspiel in Kiel gesehen. Wir hätten uns für unsere Fans natürlich gerne ein Heimspiel gewünscht, sagte FCM-Geschäftsführer Sport, Otmar Schork.