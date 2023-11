1. FC Magdeburg und Frauen-Regionalligist fusionieren

Mehr zum Thema

Sachsen-Anhalt ehrt ehrenamtliche Projekte: Demografiepreis Für ihr ehrenamtliches Engagement sind am Donnerstag mehrere Projekte mit dem Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Der erste Platz ging an eine Initiative des Ortschaftsrats Spora (Burgenlandkreis), in dem Kinder durch selbstgewählte Kinderbürgermeister ihre Ideen und Wünsche einbringen und mitbestimmen können, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Donnerstag mitteilte.