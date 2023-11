1. FC Magdeburg trotz zwei Eigentoren im Pokal-Achtelfinale

Mehr zum Thema

Magdeburg will Negativ-Lauf stoppen: Castaignos fällt aus Der seit sechs Pflichtspielen sieglose 1. FC Magdeburg hofft im DFB-Pokal bei Holstein Kiel auf eine Trendwende. Wir sind gut in die Saison gestartet. Jetzt haben wir die Situation, wo es nicht ganz so gut klappt. Das wissen wir, das wollen wir so schnell wie möglich abstellen, sagte Trainer Christian Titz. Der FCM tritt am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) in Kiel an, an der Ostsee gewann man im August in der Liga 4:2. Titz muss allerdings auf Mittelstürmer Luc Castaignos verzichten, der mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel etwa drei Wochen ausfällt.