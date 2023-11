1. FC Magdeburg im Pokal nun gegen Fortuna Düsseldorf

Der 1. FC Magdeburg hat im Achtelfinale des DFB-Pokals Heimrecht. Am 5. oder 6. Dezember trifft das Team von Trainer Christian Titz auf Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Glücksfee Denise Schindler, dreimalige Paracycling-Weltmeisterin, hob sich die FCM-Kugel bis zum Schluss auf, sodass klar war, dass nur Düsseldorf der Kontrahent sein konnte.

Gegen die Fortuna hat der FCM eine ausgeglichene Bilanz. In bislang acht Aufeinandertreffen gab es jeweils drei Siege. Allerdings hat der FCM daheim erst einmal gewonnen. In der Regionalliga Nord siegten die Magdeburger im September 2007 mit 1:0. In der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga gewann Düsseldorf in Magdeburg mit 2:1 und daheim 3:2. In dieser Spielzeit steht das Zweitliga-Aufeinandertreffen beider Teams am 17. Spieltag (16. bis 18. Dezember) ebenfalls in Magdeburg auf dem Programm.