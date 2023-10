1. FC Magdeburg gegen Karlsruhe ohne gesperrten Baris Atik

Mehr zum Thema

Brände in Wohnblock in Suhl: Haftbefehl gegen 16-Jährige Eine 16-Jährige soll in Suhl zwei Feuer gelegt haben und ist dafür ins Gefängnis gekommen. Bei den beiden Bränden innerhalb weniger Tage im September im Keller eines Wohnblocks zogen sich 13 Menschen eine Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mehrere Menschen mussten über Drehleitern gerettet werden. Schnell habe festgestanden, dass die Feuer gelegt worden seien. Intensive Ermittlungen führten die Kriminalpolizei zu der Teenagerin, gegen die ein Richter Haftbefehl erließ.

Sondersitzung des Migrationsausschuss beantragt Der Migrationsausschuss des Landtags soll sich in einer Sondersitzung mit der Situation in der wegen Überbelegung vorübergehend geschlossenen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes befassen. Einen entsprechenden Antrag stellte am Donnerstag die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion. Der Antrag werde von der parlamentarischen Gruppe der FDP unterstützt, sagte ein Sprecher der Liberalen.

