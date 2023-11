1. FC Köln baut sich an Kleinigkeiten auf

Mehr zum Thema

Digitaler Elternabend informiert über Ausbildungschancen Das Live-Format Digitale Elternabende in NRW soll Schüler und ihre Eltern online über Ausbildungen informieren. An diesem Montag (13. November) ab 18 Uhr berichten Arbeitskräfte aus verschiedenen Branchen über ihre Berufsausbildungen und Karrieren, wie das Schulministerium mitteilte. Im Livestream sind demnach Kurzvorträge und Fragerunden geplant. Die Teilnahme sei ohne vorherige Anmeldung und kostenfrei unter www.url.nrw/bo23 möglich.