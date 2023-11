1:8-Pleite für Eishockey-Frauen gegen Finnland

Mehr zum Thema

Bayerns Kunstminister will Konzerthausprojekt kleiner planen Im Ringen um ein neues Konzerthaus in München will Bayern Kunstminister Markus Blume das Vorhaben deutlich abspecken. Ich möchte, dass aus einem Milliarden- ein Millionen-Projekt wird, sagte der CSU-Politiker der Süddeutschen Zeitung (Samstag). Wir brauchen eine andere Größenordnung.

Söder will Europapolitik „kantiger und griffiger“ CSU-Chef Markus Söder will mit einer kantigeren und griffigeren Europapolitik in den bevorstehenden Wahlkampf im Frühjahr ziehen. Für die bisherige Europaministerin Melanie Huml fänden sich andere Möglichkeiten, sagte der bayerische Ministerpräsident den Nürnberger Nachrichten (Samstag). Ihm gehe es wie einem Fußballtrainer: Ich muss meine Mannschaft den Anforderungen der Zukunft entsprechend aufstellen.