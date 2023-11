1,8 Millionen Wahlberechtigte bei Europawahl im Juni 2024

Mehr zum Thema

Gnade vor Weihnachten - 17 Gefangene kommen früher frei In vielen Bundesländern ist es fast eine Tradition: Vor Weihnachten werden Straftäter vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Vorläufigen Zahlen zufolge profitieren in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr weniger Häftlinge.

NordLB kommt voran: Gewinnsprung in ersten neun Monaten Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) setzt ihren Erholungskurs fort. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat die Bank ihren Vorsteuergewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verachtfacht - auf 253 Millionen Euro, wie die Landesbank von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Hannover mitteilte. Unterm Strich verdiente das lange schwächelnde Institut 195 Millionen Euro, gut fünfmal so viel wie vor einem Jahr.