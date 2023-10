1,5 Millionen Besucher auf Bremer Freimarkt

Mehr zum Thema

Gedenkstätte Ahlem mit volksverhetzenden Parolen beklebt Unbekannte haben in der Gedenkstätte Ahlem in Hannover volksverhetzende Aufkleber aufgebracht. Die Aufkleber wurden an Türen, am Eingangsschild und an der Wand der Namen für die Opfer des Holocausts gesichert, wie eine Sprecherin der Region Hannover sagte. Die Aufkleber haben allesamt einen politischen und volksverhetzenden Inhalt in Bezug auf den Nahostkonflikt, erklärte eine Polizeisprecherin.