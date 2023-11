1:3 gegen Paderborn: Freiburg erlebt Pokal-Debakel

Mehr zum Thema

Reus schießt BVB ins Achtelfinale: 1:0 über Hoffenheim Der Aufwärtstrend bei Borussia Dortmund hält an. Auch gegen das bisher auswärtsstarke Team aus Hoffenheim gelingt im Pokal ein 1:0. Das stärkt den Glauben an einen Erfolg über die Bayern.