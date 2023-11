0:2 gegen Magdeburg: Osnabrück verliert trotz neuem Trainer

Mehr zum Thema

McAllister ist CDU-Spitzenkandidat für Europawahl Die CDU in Niedersachsen zieht mit dem früheren Ministerpräsidenten David McAllister als Spitzenkandidat in die Europawahl im kommenden Jahr. Der 52 Jahre alte Abgeordnete des EU-Parlaments aus dem Landkreis Cuxhaven wurde einstimmig von 117 Delegierten bei einer Landesvertreterversammlung in Walsrode auf den ersten Listenplatz gewählt, wie die CDU in Niedersachsen am Samstag mitteilte. McAllister war bereits bei der Europawahl vor fünf Jahren als Spitzenkandidat für seine Partei ins Rennen gegangen. Der Gesamtliste stimmten den Angaben zufolge 99 Prozent der Delegierten zu.

Mann stirbt bei Unfall auf A1, zwei weitere schwer verletzt Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Hollenstedt (Landkreis Harburg) sind ein Mann tödlich und zwei weitere Männer schwer verletzt worden. Zunächst war ein 31 Jahre alter Mann am Samstagmorgen mit seinem Transporter ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er wahrscheinlich bei schlechter Witterung zu schnell unterwegs. Der Transporter stieß in die Mittelschutzplanke und kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Kurz danach verlor ein 55-Jähriger unmittelbar vor der Unfallstelle ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in den liegengebliebenen Transporter.