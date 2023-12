0:0 gegen Münster: Saarbrücken kann Überzahl nicht nutzen

Mehr zum Thema

RTL

EKHN erstmals mit Doppelhaushalt Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat erstmals in ihrer Geschichte einen Doppelhaushalt verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen von fast 1,5 Milliarden Euro, wie die Kirche am Samstag auf ihrer Herbstsynode in Frankfurt mitteilte. Das Budget für 2024 liegt bei etwa 737 Millionen Euro und für 2025 bei knapp 744 Millionen Euro vor.

Erstes Adventswochenende mit Schnee, Frost und Glätte Winterlich mit Frost und Glätte präsentiert sich das erste Adventswochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Sonntag wird es wechselnd bis stark bewölkt und dazu bleibt es überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Abend sei aus Westen gebietsweise Schneefall möglich. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen minus zwei und plus ein Grad.