0:0 gegen Hertha: Hansa durchbricht Negativtrend

Mehr zum Thema

FDP in MV fordert „klare Kante in der Migrationspolitik“ Die FDP Mecklenburg-Vorpommerns verlangt von Bund und Land eine Wende in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Zum Abschluss ihres zweitägigen Landesparteitages verabschiedeten die etwa 80 Delegieren am Sonntag in Güstrow ohne Gegenstimme einen fünfseitigen Forderungskatalog. Der vom Landesvorstand eingebrachte Antrag steht unter der Überschrift: Klare Kante in der Migrationspolitik - Irregulärer Migration mit einem starken Rechtsstaat begegnen. Am Montag treffen sich die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin, um über das Thema zu beraten.