Was sind THG Quoten?

Die THG Quote – Treibhausgasminderungsquote – zählt seit 2015 zu den gesetzlich verankerten Maßnahmen des Klimaschutzes. Zu den größten politischen Zielen der Bundesregierung gehört die Reduktion von CO2 Emissionen. Die THQ Quote dient deshalb dazu, emissionsfreie Energiequellen zu begünstigen und emissionsbehaftete Energie zu verteuern. Die Treibhausgasminderungsquote soll dies ganz speziell im Verkehrssektor durchsetzen.

Worum geht es? Mineralölunternehmen sind dazu verpflichtet, ihren CO2 Ausstoß zu senken. Ausgehend von einem Basiswert soll die Senkung bis zum Jahr 2030 immer weiter ansteigen. Dieses Ziel können die Mineralölkonzerne zum Teil durch die Beimischung von Biokraftstoffen erreichen. Weitere Maßnahmen sind grüner Wasserstoff und Strom für Elektrofahrzeuge.

Reichen diese Maßnahmen nicht zur gesetzlich vorgeschriebenen Kompensation aus, müssen die Unternehmen Strafzahlungen leisten – oder das andernorts eingesparte CO2 kaufen und so ihre eigenen Emissionen ausgleichen.

Kraftstoffproduzenten können zum Beispiel Ladenetze für E Autos betreiben und sich den darüber verteilten Strom anrechnen lassen – oder die Zertifikate vom Ladepunktbetreiber kaufen. Tatsächlich dürfte bei so ziemlich jeder E-Autoladesäule ein solcher Anrechnungsvorgang stattfinden – allerdings ohne, dass Autofahrer davon etwas bemerken.

Diese Verschmutzungsrechte besitzen seit 2022 auch Privatpersonen, wenn diese Halter eines Elektroautos sind. Neu Verschmutzungsrechte allerdings nicht: Energieversorger mit Ökostromproduktion verfügen schon seit längerer Zeit über solche Rechte und verkaufen diese an Unternehmen aus anderen Branchen. Der Handel der sogenannten Emissionszertifikate ist ein wesentlicher Bestandteil der Klimaschutzpolitik.

Damit auch private Besitzer von Elektroautos ihre THG Quote verkaufen können, hat der Gesetzgeber die Definition eines privaten Ladepunkts so verändert, dass nahezu alle Besitzer voll elektrischer Fahrzeuge eingeschlossen sind. Hierzu zählen z.B die beliebten Modelle: FIAT 500 elektro, Hyundai, Kona Elektro, Hyundai IONIQ 5, Mini Cooper SE, Nissan Leaf Elektro, Opel Mokka-e, Skoda Enyaq iV, Tesla Model 3, VW e-up

Wer erhält Geld durch THG Quotenhandel?

Wer ein voll elektrisches E Auto (Besitzer von Plug-in-Hybriden können vom THG Quotenhandel nicht profitieren) besitzt bzw. dessen Halter ist, kann die Verschmutzungsrechte verkaufen. Auch, wer ein E-Leichtkraftrad oder ein E-Motorrad besitzt, kann Geld erhalten. Voraussetzung ist, dass die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs 45 km/h überschreitet. Für solche E-Leichtkrafträder und E-Motorräder gibt es dieselben THG Quoten wie für elektrische Pkw – bei niedrigerem Anschaffungspreis und geringerem Verbrauch.

Die für die Treibhausgasminderungsquote zuständige Behörde ist das Umweltbundesamt (UBA). Dieses erklärt auf seiner Website: „Auf diese Treibhausgasminderungsquote ist elektrischer Strom anrechenbar, der in Straßenfahrzeugen genutzt wurde. Das UBA bescheinigt (…) auf Antrag Strommengen sowie die daraus errechneten Treibhausgasemissionen.“

Das UBA setzt den in Elektrofahrzeugen genutzten Strom mit dem Dreifachen seines Energiegehaltes an. Grund für die Dreifachanrechnung ist es Ziel der Behörde, den Aufbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge zu unterstützen.

Wie funktioniert der Verkauf der Quoten?

Der Verkauf der Quote ist für Privatpersonen denkbar einfach – und zwar über spezialisierte Dienstleister oder beim Stromanbieter. Bei diesen wird das Fahrzeug registriert. Notwendig dafür ist die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein). Diese ist jährlich neu einzureichen, um immer wieder die THG Prämie zu erhalten.

Die Stromanbieter bzw. Dienstleister nehmen die Anträge entgegen und leiten diese an das Umweltbundesamt weiter. Dieses wiederum erstellt Zertifikate, die die Ankäufer anschließend an Mineralölunternehmen verkaufen können. Den Erlös zahlen die Ankäufer anschließend (nach Abzug einer Provision) an die Autobesitzer aus. Autofahrer müssen sich also nicht direkt an die Konzerne oder das Umweltbundesamt wenden.

Dies ist von der Behörde durchaus so vorgesehen. Die Behörde teilt in den FAQ zum THG Quotenhandel mit, dass es „unwahrscheinlich“ sei, „dass Quoten erpflichtete (also z.B. Mineralölkonzerne, Anm. d. R.) bilaterale Verträge mit einzelnen Personen über geringe Strommengen“ schließen würden. Deshalb sei die Möglichkeit des sogenannten Poolings geschaffen worden um den Aufwand für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten.

Gut zu wissen: Es spielt keine Rolle, wie das Auto tatsächlich genutzt wird, mit welchem Strommix es im Durchschnitt geladen wird etc. Dazu sind keine Belege erforderlich. Auch das Fahrzeugmodell spielt keine Rolle.



Wie viele Verschmutzungsrechte im Wege der THQ Quote zugeteilt werden, bestimmt das Bundesumweltministerium. Diese setzt einen Schätzwert für den Stromverbrauch (und damit die unterstellten CO2-Emissionen) von Elektrofahrzeugen an. Dieser Schätzwert beläuft sich derzeit auf 1943 kWh pro Jahr – und zwar unabhängig von Modell, Größe, Alter etc.



Zum dreifach angesetzten Wert beläuft sich die THG Minderung pro E-Auto der behördlichen Berechnung nach auf 837,6 kg CO2.



Den vollen Betrag gibt es nur für ein ganzjährig zugelassenes Fahrzeug. Wird ein Fahrzeug unterjährig abgemeldet, muss der Pauschalwert angepasst werden.



Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Dienstleistern, die Verbrauchern ihre Elektroauto Verschmutzungsrechte abkaufen. Der Ablauf ist in der Regel recht einfach. Nach einer kurzen Registrierung von Fahrzeug und Halter wird der Fahrzeugschein hochgeladen, um sich als Halter auszuweisen. Wer den Fahrzeugschein besitzt, kann auch die THG Quote in Anspruch nehmen – auch dann, wenn es sich um ein Leasingfahrzeug handelt.



Die Registrierung der Fahrzeuge dient auch zur Vermeidung von Mehrfachauszahlungen. Wer zum Beispiel im laufenden Jahr ein gebrauchtes Elektrofahrzeug erwirbt, sollte beim Verkäufer nach einer möglicherweise bereits erfolgten Inanspruchnahme der THG Quote für dieses Jahr nachfragen. Hat der bisherige Besitzer das Geld bereits erhalten, lässt es sich für das Fahrzeug erst im nächsten Jahr wieder beantragen.



Beim Umweltbundesamt müssen die Anträge bis zum 28. Februar des Folgejahres vorliegen – für 2022 also am 28.2.2023. Dieser Termin bezieht sich auf das Vorliegen der Anträge bei der Behörde und nicht auf die Antragstellung bei einem Dienstleister. Wer bis Ende 2022 einen Dienstleister beauftragt, sollte jedoch keinesfalls leer ausgehen.



Welche Unterschiede zwischen THG Quoten Anbietern gibt es?

Auf dem noch jungen Markt tummeln sich immer mehr Anbieter, die Besitzer von Elektroautos den Ankauf der THQ Quote anbieten. Die Anbieter unterscheiden sich bei Vertragsmerkmalen ebenso wie bei den Auszahlungen. Ein THG Vergleich der verschiedenen Quoten lohnt sich auf jeden Fall.



Aus Sicht der Dienstleister sind die Erlöse aus dem Verkauf der Verschmutzungsrechte nicht fix. Verschmutzungsrechte werden an der Börse gehandelt unterliegen entsprechenden Schwankungen. Dennoch bieten manche Anbieter einen fixen Kurs oder zumindest einen fixen Prozentsatz des am Markt erlösten Preises an. Wer sich für einen fixen Kurs entscheidet, verzichtet jedoch auf mögliche Wertsteigerungen der Emissionsrechte.



Die Schwankungen sind allerdings nicht zu unterschätzen. So kosteten Anfang November 2021 Verschmutzungsrechte (CO2 Emissionsrechte) an der Börse rund 60 EUR. Anfang Dezember waren es 90 EUR, Anfang März wieder 60 EUR. Der Preis dieser Rechte spielt auch für die Höhe der THQ Quote eine Rolle. Die durch die Anbieter gewährten Garantien besitzen somit einen gewissen Wert.



Generell gibt es sehr große Unterschiede bei der Höhe der Auszahlung. Bei einem Vergleich von 20 Anbietern reichte die Spanne der Auszahlung an Privatpersonen von 200 EUR- 370 EUR. Häufig gibt es weitere Prämien für das Werben von Freunden – meistens allerdings nur für die Autobesitzer, die beim entsprechenden Anbieter selbst den Antrag eingereicht haben. Bis zu 50 EUR sind dann möglich.



Flottenbetreiber erhalten zum Teil deutlich mehr – bis zu 480 EUR – pro Fahrzeug. Dies weist darauf hin, dass die Provisionen der Anbieter im Geschäft mit Privatkunden er hoch angesetzt sind. Zudem gibt es bei den meisten Anbietern ausschließlich Angebote für Pkw. THG Quotenhändler für Fuhrparkbetreiber bieten allerdings zum Teil vierstellige Beträge für jeden Transporter – den durchaus auch Privatpersonen besitzen können.



Manche Anbieter zahlen auch gar kein Geld aus und garantieren stattdessen, den Erlös in Umweltschutzprojekte zu investieren. Bei manchen Anbietern wiederum handelt es sich um Stromanbieter, die nur ihre eigenen Kunden aufnehmen.



Angesichts des noch sehr jungen Marktes für THG Quotenhandel gilt es für E-Autofahrer zunächst, nichts zu überstürzen. Es ist gut möglich, dass sich der Wettbewerb unter den Anbietern noch intensiviert und die Auszahlungen dadurch steigen. Bis zum Jahresende können Autobesitzer dies aus einer komfortablen Position heraus abwarten.



In den kommenden Jahren sind möglicherweise deutlich höhere Erlöse aus dem THG Quotenhandel möglich, weil der Gesetzgeber an CO2 Emittenten höhere Anforderungen stellt und die Nachfrage nach Verschmutzungsrechten steigen dürfte.

