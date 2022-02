Schnell sein lohnt sich – das Opel Corsa-e Leasing Angebot

Die Besonderheit: Das Angebot können sowohl Privat- als auch Gewerbekunden in Anspruch nehmen.



Gewerbedeal:

Privatangebot:

Sichern Sie sich das sparsame Fahrzeug über die Plattform leasingdeal.de, allerdings ist das Angebot bis zum 11.02.2022 befristet. Zudem konfigurieren Sie Ihren Opel Corsa-e individuell. Das Angebot ist also für Kunden mit dem Wunsch nach einem individuellen Auto mit zukunftsfähigem Antrieb genau richtig.



Die wichtigen Parameter im Überblick:

Monatliche Leasingrate: 46,41 Euro brutto (Gewerbe), 85,00 Euro brutto (Privatkunden)

Anzahlung: 6000 Euro brutto Privatkunden, 6000 Euro netto (Gewerbe) *

Laufzeit: 36 Monate

Jahreslaufleistung: 5000 Kilometer

Leasing-Art: Privat- und Gewerbeleasing

Energieverbrauch kombiniert: 16,8 kWh/100km | CO2-Emissionen: 0 g/km | CO2-Effizienz: AA+++

Farbe: individuell konfigurierbar

Bereitstellungszeit: 32 Wochen

Standort: Großraum Bayern

Welche Vorteile bietet der Corsa-e?

Der Opel Corsa-e gehört zur neuesten Generation der gefragten Elektroautos und kombiniert die gewohnten Vorzüge eines alternativen Antriebs mit der praktischen Karosserie eines Kleinwagens. Mit einem technisch ausgereiften Konzept und einer alltagstauglichen Reichweite von bis zu 359 Kilometern erweist sich der Corsa-e als zuverlässiger Begleiter. Gleichzeitig überzeugt das Fahrzeug sogar mit einem hohen Fahrspaß. Der 136 PS starke Elektromotor liefert gute Fahrleistungen, das ausgewogene Fahrwerk und das direkt zur Verfügung stehende Drehmoment dürfen natürlich auch nicht fehlen. Innerhalb von nur 8,7 Sekunden beschleunigt der Opel Corsa-e aus dem Stand auf Tempo 100 und auch die Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h überzeugt auf längeren Autobahnetappen. Maximal 260 Nm Drehmoment gelangen über die Vorderräder auf die Straße.



Im Innenraum überzeugt der Opel Corsa-e ebenfalls auf ganzer Linie. Mit seiner modernen Gestaltung und einem intuitiven Bedienkonzept bleiben so gut wie keine Wünsche offen. Ob großes Display in der Mittelkonsole oder das rein digitale Cockpit, der elektrische Kleinwagen ist auf dem neuesten Stand der Technik. Zudem begeistert das Fahrzeug mit einer umfassenden Serienausstattung und einem sehr hohen Komfort. Eine Klimaautomatik, ein integriertes Radio und eine Smartphone-Integration dürfen beispielsweise nicht fehlen. Gleichzeitig sind Sie mit dem Opel Corsa-e sehr sicher unterwegs. Hierzu trägt vor allem das umfassende Paket an Assistenz- und Sicherheitssystemen einen großen Teil bei. Ein adaptiver Tempomat, ein Spurhalte-Assistent und ein Frontkollisionswarner mit automatischer Notbremsung gehören zur Serienausstattung des Fahrzeugs. Zudem profitieren Sie von einer Wärmepumpe, die den Komfort im Alltag deutlich erhöht. Dank dieser heizen oder kühlen Sie den Opel Corsa-e ganz einfach vor, beispielsweise über die zugehörige Smartphone-App.



Natürlich dürfen auch moderne Techniken zum schnellen Laden nicht fehlen. Ist der Akku einmal leer, füllen Sie diesen mit maximal 100 kW Ladeleistung unter optimalen Bedingungen innerhalb von nur 38 Minuten auf 80 Prozent. Wartezeiten an der Ladesäule reduziert das Fahrzeug somit deutlich. Die Schnellladefunktion für die Wallbox zu Hause, die dann bis zu 11 kW Ladeleistung ermöglicht, kostet allerdings deutlich Aufpreis. Dementsprechend sollten Sie sich genau überlegen, ob dieses Feature lohnt, bzw. ob nicht die normale Ladeleistung ausreicht.



RTL Auto Leasing Bewertung: Besonders attraktives Leasing-Angebot



Positiv

Günstige Leasing-Rate

sehr gute Ausstattung

individuell konfigurierbar



Negativ

32 Wochen bis Bereitstellung

Vorfinanzierung der möglichen BAFA Erstattung



Beim Opel Corsa-e Leasing-Angebot handelt es sich um eine attraktive Möglichkeit, die faszinierende Welt der Elektroautos selbst zu erkennen. Zu den großen Vorteilen gehört die Verfügbarkeit für private und gewerbliche Kunden gleichermaßen. Die attraktiven Konditionen tragen natürlich ebenfalls einen großen Teil dazu, dass sich der schnelle Griff zum Angebot lohnt. Passen Sie das Fahrzeug zudem ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse an, Sie erhalten also ein modernes und neues Auto.



Doch neben den attraktiven Konditionen erweist sich auch der Opel Corsa-e als große Stärke des Angebots. Der alltagstaugliche Kleinwagen überzeugt generell in allen Bereichen. Ob alltagstaugliche Reichweite, viel Platz im Innenraum oder sehr viel Komfort, der rein elektrisch getriebene Kleinwagen leistet sich kaum Schwächen. Selbst für Fahrer mit sportlichen Ambitionen eignet sich der Opel Corsa-e eingeschränkt, der direkte Antritt des Elektromotors und 136 PS stellen eine gute Kombination dar.

* Beantragen Sie anschließend die Erstattung der Prämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Diese ist noch bis Ende 2022 als Bundesanteil allerdings ohne Rechtsanspruch erstattbar.