Schnell sein lohnt sich – der Cupra Formentor e-HYBRID als günstiges Leasing Angebot



Das Angebot sichern Sie sich bei Interesse über LeasingMarkt.de. Schnell sein lohnt sich aufgrund der limitierten Anzahl. Das Angebot richtet sich nur an Gewerbekunden mit dem Wunsch nach einem Fahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik, einer guten Leistung und günstigen Unterhaltskosten durch einen zukunftsfähigen Antrieb.



Wichtige Parameter im Schnellcheck:

Monatliche Leasingrate: 105,91 Euro brutto / 89,00 Euro netto

Anzahlung: 4.500€

Leasingfaktor: 0,25

Laufzeit: 24 Monate

Jahreslaufleistung: 10.000 Kilometer

Gewerbe-Leasing

Farbe: Weiß

Kraftstoffverbrauch: 1,4 l/100 km (komb.), CO2-Emissionen*: 33 g/km (komb.)

Bereitstellungszeit: 10 Monate

Standort: Wolfsburg

Die Vorteile des Cupra Formentor e-HYBRID

Der neue Cupra Formentor e-HYBRID ist ein SUV der aktuellen Generation und überzeugt mit einem sportlichen, wuchtigen und dennoch eleganten Auftritt. Die Auslieferung erfolgt in der Farbe Weiß, dies verleiht dem Modell einen modernen Look. Dieser Eindruck setzt sich auch im Innenraum fort. Große Monitore in der Mittelkonsole, berührungsempfindliche Oberflächen zur Bedienung, Sportsitze mit farblichen Kontrastnähten und ein großzügiges Raumangebot erwarten Sie hier. Die Maße tragen zum bequemen Fahren einen großen Teil bei, etwa 4,5 Meter in der Länge, 1,84 Meter in der Breite und ein Kofferraumvolumen von 345 Litern sorgen für eine hohe Alltagstauglichkeit.



Auch der Komfort kommt beim Cupra Formentor e-HYBRID keinesfalls zu kurz. Verlassen Sie sich in erster Linie auf eine umfassende Ausstattung mit allen gängigen Features und Funktionen. Ob Voll-LED-Scheinwerfer, DAB-Radio oder große Multimediaeinheit samt aller notwendigen Schnittstellen, das moderne Fahrzeug lässt so gut wie keine Wünsche offen.



Neben gemütlichen Fahrten über lange Strecken überzeugt der Cupra Formentor e-HYBRID allerdings auch mit viel Fahrspaß bei einem gleichzeitig geringen Benzinverbrauch. Möglich macht dies die Kombination aus je einem leistungsstarken Benzin und Dieselmotor. Diese leisten bis zu 204 PS bei einem Hubraum von 1395 Kubikzentimetern. Im Übrigen fahren Sie mit dem Cupra Formentor e-HYBRID bei Bedarf zumindest kurze Strecken rein elektrisch. Über 50 Kilometer Fahrt sollten bei moderater Fahrweise möglich sein, anschließend schaltet sich der Verbrenner ein und sorgt für weiteres Reisen ohne Unterbrechung. Mit vielen Features, die beim Spritsparen helfen, sind Sie zudem besonders günstig unterwegs. Ob der rein elektrische Antrieb, die Energierückgewinnung beim Bremsen sowie Ausrollen oder die Start-Stopp-Automatik, mit dem neuen Cupra Formentor e-HYBRID sind Sie besonders preiswert unterwegs.



Selbstverständlich sind Sie mit dem Cupra Formentor e-HYBRID sicher unterwegs. Hierfür sind viele verschiedene Assistenzsysteme mit dabei, die Sie im Alltag begleiten und unterstützen. Gerade während einer längeren Fahrt dürfte sich der Abstandstempomat als praktisch erweisen. Auch ein Notbremsassistent oder ein Spurhalteassistent stehen für Sie zur freien Verfügung, wenn Sie das Fahrzeug Cupra Formentor e-HYBRID über die günstigen Leasing Angebote verwenden.



RTL Auto Leasing Bewertung – günstige Konditionen, modernes Fahrzeug und hohe Flexibilität



Positiv

gute Ausstattung für hohen Komfort im Alltag

günstige Unterhaltskosten durch die sparsame Motorisierung

sehr guter Leasingfaktor

individuell konfigurierbare Laufleistung oder Farbe



Negativ

lange Bereitstellungszeit von zehn Monaten

Für gewerbliche Anwender mit dem Wunsch nach einem komfortablen Fahrzeug stellt der Cupra Formentor e-HYBRID eine gute Wahl dar. Die umfassende Ausstattung und der zukunftsfähige Antrieb mit rein elektrischer Fahrweise gelten als große Vorteile. Gleichzeitig profitieren Sie von attraktiven Konditionen, beachten Sie hierbei jedoch den enthaltenen Umweltbonus. Dieser muss zunächst in Form einer Sonderzahlung von Ihnen bezahlt werden. Beantragen Sie anschließend die Erstattung der Prämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Diese ist noch bis Ende 2022 als Bundesanteil allerdings ohne Rechtsanspruch erstattbar ist. Danach kommt es zu einer Neuregelung, die unter anderem von der elektrischen Reichweite abhängig sein soll und eventuell anders ausfallen kann.



Wichtige Parameter des Leasing Angebots passen Sie ganz einfach an. Mehr Jahreslaufleistung, eine andere Farbe oder Veränderungen bei der Ausstattung, wählen Sie einfach die gewünschten Punkte aus, wobei die Möglichkeiten begrenzt sind, wie im Angebot geschildert. Allerdings erfordert der Cupra Formentor e-HYBRID als Leasing Angebot eine langfristige Planung, auch durch die lange Bereitstellungszeit von bis zu zehn Monaten.