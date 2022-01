Mobilität der Zukunft erleben – schnell das Kia Ev6 Leasing-Angebot sichern

Wer schon immer ein Elektrofahrzeug mit dem Antrieb und der Technik der Zukunft im Alltag nutzen wollte, trifft mit dem Leasing-Angebot sicherlich eine gute Wahl.

Schnell sein lohnt sich, denn das Kia Ev6 Leasing-Angebot gilt nur noch bis zum 28.01.2022. Zudem steht nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen zur Verfügung. Zögern Sie also nicht mehr lange und sichern Sie sich jetzt Ihr Elektrofahrzeug.

Das Angebot rund um das Kia Ev6 Leasing – wichtige Parameter im Überblick:

Monatliche Leasingrate: 219 Euro brutto

Leasingfaktor 0,51

Anzahlung: 6.000 Euro

Laufzeit: 24 Monate

Jahreslaufleistung: 10.000 km

Privat-Leasing

Energieverbrauch kombiniert: 16.6 kWh/100km | CO2-Emissionen: 0 g/km | CO2-Effizienz: AA+++

Farbe: Auroraschwarz Metallic

Bereitstellungszeit: 60 Monate

Standort: Raum Nordrhein-Westfalen

Mit diesen Vorteilen überzeugt der neue Kia Ev6

Der neue Kia Ev6 gehört zu der aktuellen Generation moderner Elektrofahrzeuge und überzeugt mit viel Technik, einer guten Ausstattung und enormem Fahrspaß. Der 170 PS starke Elektromotor bringt das große SUV schnell auf Touren, sorgt für flotte Fahrten und ein bequemes Reisen gleichermaßen. 8,5 Sekunden benötigt das Fahrzeug aus dem Stand bis Tempo 100 und erst bei 185 km/h erreicht das Modell die Höchstgeschwindigkeit. In Anbetracht einer Länge von 4,7 Metern und einem hohen Leergewicht, auch durch die großen Akkus, überzeugen die Werte auf ganzer Linie.



Bei einem modernen E-Auto geht es aber vor allem um die Alltagstauglichkeit. Bis zu 470 Kilometer Reichweite sind unter guten Bedingungen durchaus denkbar, bei schlechten Bedingungen ist die Batterie aber bereits unter 300 Kilometern leer. Dennoch, für die täglichen Fahrten bringt der verbaute 58 kWh große Akku mehr als genügend Leistung mit sich. Selbstverständlich laden Sie die Batterie mit wenigen Handgriffen und besonders schnell auf, bis zu 225 kW fließen an einer entsprechend schnellen Ladesäule durch das Kabel und sorgen schnell für die notwendige neue Reichweite. Zudem reduzieren sich die Wartezeiten deutlich.



Auch in Bezug auf die Ausstattung und das Platzangebot im Innenraum zeigt der Kia Ev6 keine Schwächen. Die neuen Techniken und Möglichkeiten der verbauten Akkus überzeugen im Alltag. Auf Knopfdruck heizen oder kühlen Sie Ihr Fahrzeug bereits vor und profitieren somit von optimalen Bedingungen für die anstehende Fahrt. Ein 12,3 Zoll großes Display für die Multimedia-Einheit steht beim Kia Ev6 in der Mittelkonsole zur freien Verfügung und verleiht dem Interieur einen modernen und frischen Look. Integrieren Sie Ihr Smartphone, nutzen Sie die elektrische und sensorgesteuerte Heckklappe oder profitieren Sie von der Einparkhilfe mit zahlreichen Sensoren, der Kia Ev6 lässt aus technischer Sicht so gut wie keine Wünsche offen.



Auch die praktischen Sicherheitsassistenten, die Ihnen die Fahrt im Alltag erleichtern, fehlen selbstverständlich nicht. Ob Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung oder adaptiver Tempomat, auch in diesem Segment werden alle Bedürfnisse mit Leichtigkeit.



Die RTL Auto Leasing Bewertung – moderner Antrieb als neue Erfahrung



Positiv:

kurze Laufzeit von maximal 24 Minuten für deutlich mehr Flexibilität

attraktive Leasing-Rate

Antrieb der Zukunft und günstige Unterhaltskosten

umfassende Ausstattung mit modernen Techniken

frei konfigurierbar



Negativ:

lange Wartezeit von bis zu 60 Wochen

Sonderzahlung bis zur möglichen Erstattung



Das Leasing Angebot rund um den neuen Kia Ev6 überzeugt mit günstigen Konditionen, fairen Bedingungen und stellt für private Kunden mit dem Wunsch nach einem zukunftsfähigen Fahrzeug mit neuem Antrieb eine gute Wahl dar. Rund um die Ausstattung müssen Sie sich nicht viele Gedanken machen, denn diese lässt sich individuell anpassen. Das Leasing-Angebot beinhaltet einen frei konfigurierbaren Neuwagen, bei der Planung sollten Sie allerdings die Lieferzeit von 60 Wochen beachten und die weiteren Kosten im Blick behalten. Die 6.000€ Sonderzahlung entspricht der aktuellen BAFA-Prämie, die noch bis Ende 2022 als Bundesanteil allerdings ohne Rechtsanspruch erstattbar ist. Danach kommt es zu einer Neuregelung, die unter anderem reichweitenabhängig sein soll und eventuell anders ausfallen kann.